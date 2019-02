ÖFB-Frauenteam startet auf Zypern ins Länderspieljahr

Mit sechs Spielerinnen, die noch kein Länderspiel absolviert haben, startet Österreichs Fußball-Nationalteam der Frauen diese Woche in die Saison. Die ÖFB-Frauen treffen beim Cyprus Women's Cup in Larnaca auf Afrika-Meister Nigeria (Mittwoch, 17.00 Uhr) sowie Belgien (Freitag, 17.00) und Slowakei (Sonntag, 12.00). Am 6. März folgt mit den Platzierungsspielen der Abschluss.

SN/APA/HANS PUNZ Thalhammer will mehr Spielerinnen auf internationales Niveau heben