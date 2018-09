ÖFB-Frauenteam zum Abschluss der WM-Quali auf Sieg aus

Österreichs Fußball-Nationalteam der Frauen will sich mit einem Sieg aus der WM-Qualifikation verabschieden. Das ÖFB-Frauenteam empfängt zum Abschluss der Qualifikationsgruppe 7 am Dienstag (17.00 Uhr/live ORF eins) in Wiener Neustadt Finnland. Die Chance auf eine Teilnahme an der WM-Endrunde 2019 in Frankreich besteht nicht mehr, Rang zwei in der Gruppe ist das letzte Ziel.

SN/APA (Archiv)/HANS PUNZ Für Mittelfeldspielerin Lisa Makas könnte es ein Comeback geben