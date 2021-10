ÖFB-Goalie Daniel Bachmann hat keine Angst vor Leader Dänemark

Ob das ÖFB-Team am Dienstag gegen Leader Dänemark überraschen kann, wird vor allem von Tormann Daniel Bachmann abhängen.

Drei Tage nach dem glanzlosen 2:0-Auswärtssieg gegen die Färöer wartet am Dienstag (20.45 Uhr/live ORF1) in der WM-Qualifikation mit Tabellenführer Dänemark ein ganz anderes Kaliber auf das österreichische Fußball-Nationalteam. Während die ÖFB-Elf nach einer bisher schwachen Quali nur auf Platz vier liegt, wollen die noch makellosen Dänen mit einem Heimsieg das WM-Ticket endgültig fixieren. Österreichs Nummer eins, Daniel Bachmann, der auf den Färöer zu den stärksten ÖFB-Akteuren zählte, traut seiner Mannschaft trotz der schlechten Vorzeichen eine Überraschung zu.

Dänemark

Das Hinspiel in Wien mit 0:4 verloren und in der Tabelle elf Punkte zurück: Obwohl in Dänemark alles gegen Österreich spricht, ist Österreich für Watford-Legionär Bachmann am Dienstag nicht chancenlos. "Wir sind auch nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen", erklärte der 27-Jährige, der sich nicht speziell auf die dänischen Angreifer vorbereitet hat. "Ich bin dazu da, den Ball nicht ins Tor zu lassen - komplett egal, gegen wen wir da spielen. Ob das die Nummer 150 oder die Nummer 1 der Welt ist, macht keinen Unterschied." Und es wird auch einen Bachmann in Topform brauchen um die torhungrigen Dänen, 26 Treffer in sieben Spielen, stoppen zu können.

Spielpraxis

Die Saison bei seinem Verein Watford ist für Bachmann bisher nicht optimal verlaufen. Der Sieg auf Färöer war sein erstes Pflichtspiel seit 11. September. Wegen Knieproblemen verpasste der 27-Jährige drei Premier-League-Spiele. Vor jenem vor einer Woche gegen Leeds (0:1) stand er zwei Tage im Training, kam dann aber nicht zum Einsatz. Vor der Partie seien allerdings auch "Kleinigkeiten im Hintergrund" dazugekommen, die mit dem Sportlichen gar nichts zu tun hätten, schilderte der ÖFB-Torhüter, ohne ins Detail zu gehen. "Das ist die Situation, das wird sich alles aufklären. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich gegen Liverpool wieder im Tor stehen werde."

Stärken

Gegen die Färöer waren die Stärken und Schwächen Bachmanns innerhalb von wenigen Minuten deutlich zu sehen. Mit einer überragenden Fußabwehr verhinderte der gebürtige Niederösterreicher einen frühen Rückstand und stellte damit einmal mehr unter Beweis, dass er auf der Linie nur schwer zu überwinden ist. Auch bei hohen Bällen zeigt er sich sattelfester als sein Vorgänger im ÖFB-Tor, Alexander Schlager, der beim 0:4 gegen Dänemark sein bisher letztes Länderspiel bestritten hat.

Schwächen

Bereits vor der wichtigen Parade waren am Samstag aber auch die Schwächen klar ersichtlich. Auf den Färöer wackelte der England-Legionär einige Male mit dem Ball am Fuß. Diese fußballerischen Mängel waren bereits bei der Europameisterschaft offenkundig. Bisher wurden sie aber von keinem Gegner bestraft. Bleibt zu hoffen, dass Bachmann die Dänen mit Paraden zur Verzweiflung bringt und damit den Grundstein für eine Überraschung legt.