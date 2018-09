ÖFB-Interimskapitän Alaba als Schweden-Spezialist

Fußball-Länderspiele gegen Schweden scheinen David Alaba besonders zu liegen. In fünf Partien gegen die Skandinavier netzte der Bayern-Profi gleich viermal ein - so auch beim 2:0-Testspielsieg am Donnerstag in der Wiener Generali-Arena, womit er nach 64 ÖFB-Partien bei 13 Toren hält.

SN/APA/HANS PUNZ Alaba ist zufrieden mit der Leistung