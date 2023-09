ÖFB-Joker Campbell im Visier der Großen

Gegen Norwegen traf Stürmerin Eileen Campbell zum Ausgleich. Die Altacherin wird die heimische Bundesliga bald verlassen.

Mit einem Punkt kehrte Österreichs Fußball-Frauennationalteam aus Norwegen zurück. Damit steigt die Vorfreude auf das Heimspiel in der Nations League gegen Frankreich am Dienstag (18.30 Uhr, live in ORF eins), das vor der Rekord-Heimspielkulisse von rund 10.000 Fans steigen wird.

Es brauchte aber einiges an Spielglück und Qualität von der Bank, um bei der Nations-League-Premiere einer Niederlage zu entgehen. Mit einem gezielten Schuss ins Kreuzeck rettete Eileen Campbell das 1:1, danach landeten noch zwei Schüsse der Norwegerinnen an der Latte. Die 23-Jährige glänzte als Wechselspielerin auf großer Bühne. Ein Auslands-Engagement ist in dieser Form nur eine Frage der Zeit.

"Wenn man sich mit so guten Spielerinnen in solchen Spielen misst, merkt man, was möglich ist, welche Wege man einschlagen kann", sagte Campbell. Hatte sie bisher immer wegen ihres Vollzeitjobs in Liechtenstein auf einen Transfer verzichtet, werden ihre Tage als Stürmerin von Altach/Vorderland wohl bald gezählt sein. "Ich bin mittlerweile im Kopf bereit dazu", betonte die Angreiferin. "Für die sportliche Entwicklung wird es hoffentlich irgendwann demnächst ins Ausland gehen." Wenn nicht im Winter, dann wohl spätestens im Sommer, wenn ihr Vertrag im Ländle endet.

Für den ersten Schritt werde ein nicht allzu weit entferntes Land angepeilt. "Natürlich will ich in eine gute Liga, wo ich noch mehr gefordert werde", verlautete Campbell. Rentieren müsse sich ein Wechsel aufgrund des aktuell "guten Jobs" aber auch aus finanzieller Sicht.

Die Startelf ist auch gegen Frankreich eher kein Thema für die Vorarlbergerin mit nordirischen Wurzeln. Campbell wurde im Sommer durch eine Lungenentzündung zurückgeworfen. "Dadurch bin ich noch nicht so fit, wie ich es gerne wäre", gab die Angreiferin Einblick. Deshalb sei es auch schwer zu sagen, ob sie 90 Minuten auf dem Niveau schon durchhalten würde. Die Partie in Oslo hat aber gezeigt, dass der ÖFB-Kader breiter geworden ist. "Es ist ein Fortschritt der letzten Jahre, dass wir mittlerweile mehrere Impulse von der Bank setzen können", sagte Teamchefin Irene Fuhrmann, die am Tag nach dem Spiel ihren 43. Geburtstag feierte. "Verdient oder nicht, der Punkt ist da", sagte Fuhrmann.