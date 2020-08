ÖFB-Kader ohne Arnautovic, mit Grbic und Baumgartner

Marko Arnautovic steht nicht im Kader des österreichischen Fußall-Nationalteams für die Nations-League-Spiele am 4. September in Oslo gegen Norwegen und am 7. September in Klagenfurt gegen Rumänien. Der China-Legionär sagte wegen der Reisebeschränkungen ab. Dafür nominierte Teamchef Franco Foda am Dienstag Champions-League-Sieger David Alaba und die Neulinge Christoph Baumgartner und Adrian Grbic.

SN/APA (AFP)/STR Der Stürmer muss wegen der aktuellen Reisebeschränkungen passen