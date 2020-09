ÖFB-Kapitän Baumgartlinger will Herbst zu Entwicklung nutzen

Der Kapitän mahnte vor dem Abflug zur Konzentration. Acht Spiele bestreitet das österreichische Fußball-Nationalteam im Herbst, ehe es im kommenden Jahr um die ganz großen Ziele geht. In Norwegen hat am Freitag (20.45 Uhr) eine neue Generation die Chance, auf sich aufmerksam zu machen. Julian Baumgartlinger traut ihr zu, bei der EM und in der WM-Quali eine wichtige Rolle zu spielen.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Baumgartlinger mahnt zur Konzentration