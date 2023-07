ÖFB-Kapitänin Puntigam zieht es mit ihrer Ehefrau in die USA

ÖFB-Rekordnationalspielerin Sarah Puntigam hat den deutschen Frauen-Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln nach einer Saison verlassen. Die 30-jährige Steirerin wird mit ihrer amerikanischen Ehefrau Genessee, die ebenfalls in Köln kickte und zuletzt ihre Karriere beendete, in die USA ziehen. "Sarah und Genessee Puntigam sind mit dem Wunsch an uns herangetreten, ihren Lebensmittelpunkt in die USA zu verlagern", hieß es in einer Mitteilung der Kölner.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Puntigam geht in die USA

Diesem Wunsch habe der Club entsprochen, wurde Nicole Bender-Rummler, Bereichsleiterin Frauen- und Mädchenfußball beim 1. FC Köln, zitiert. "Die Entscheidung, den 1. FC Köln zu verlassen, ist mir extrem schwer gefallen, weil mir der Verein und die Menschen hier in dieser kurzen Zeit sehr ans Herz gewachsen sind", schrieb Puntigam, nach dem Rücktritt von Carina Wenninger nun neue ÖFB-Kapitänin, auf Instagram. Puntigam ist seit einem Jahr mit Genessee verheiratet, beide waren vergangene Saison ablösefrei nach Köln gewechselt. Für einen aufnehmenden Verein wird eine festgeschriebene Ablösesumme für Puntigam fällig, wie der "Effzeh" zudem mitteilte. Puntigam befindet sich derzeit auf dem ÖFB-Lehrgang vor dem Test-Länderspiel gegen Island am Dienstag (19.45 Uhr/ORF Sport +) in Wiener Neustadt.