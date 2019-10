ÖFB-Kapitänin Schnaderbeck für EM-Quali-Doppel fit

Nationalteam-Kapitänin Viktoria Schnaderbeck hat sich vor den beiden EM-Qualifikationsspielen in Nordmazedonien (8.11.) und daheim gegen Kasachstan (12.11.) fit gemeldet. Wie der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) in einer Aussendung schrieb, hat die Arsenal-Legionärin ihre Muskelbeschwerden im Oberschenkel überwunden und wurde von Teamchef Dominik Thalhammer in den endgültigen Kader berufen.

Der ÖFB-Lehrgang beginnt am 4. November in Bad Tatzmannsdorf. Die mit zwei Siegen in die Quali-Gruppe G gestarteten Frauen bekommen es am 8. November (18.00 Uhr) in Skopje mit Nordmazedonien zu tun und empfangen am 12. November (17.55 Uhr) in der BSFZ Arena Kasachstan.

Quelle: APA