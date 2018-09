ÖFB-Kapitänsschleife für Alaba und Arnautovic

In Abwesenheit des verletzten Julian Baumgartlinger übernehmen David Alaba und Marko Arnautovic die Rolle des Kapitäns der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft. Wie Teamchef Franco Foda am Mittwoch bekanntgab, trägt Alaba am Donnerstag im Testspiel in Wien gegen Schweden die Schleife. Arnautovic fungiert am Dienstag im Nations-League-Match in Bosnien-Herzegowina als Spielführer.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Foda setzt für die kommenden Spiele auf zwei Kapitäne