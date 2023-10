ÖFB-Kicker hoffen auf EM-Traumlos: Eröffnungsspiel gegen Deutschland

Mit einem 1:0-Auswärtssieg gegen Aserbaidschan fixierte Österreichs Fußball-Nationalmannschaft die Teilnahme an der Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Direkt nach der fixierten Qualifikation äußerten viele ÖFB-Kicker einen Wunsch für die Auslosung.

Dank einer klaren Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit sicherte sich das ÖFB-Team in Aserbaidschan den erhofften Sieg und ist somit bei der EM-Endrunde im kommenden Sommer fix dabei. "Uns bedeutet das extrem viel, zur EM zu kommen war unser absolutes Ziel. Wir haben immer gefightet, alles probiert, um die Stadien wieder zu füllen und die Fans hinter uns zu bringen, das haben wir geschafft. Wir haben wieder eine Euphorie entfacht, nicht zu viel, aber wir haben uns doch eine Wertschätzung erarbeitet. Wir hätten das Spiel früher entscheiden können, aber egal, wir nehmen das 1:0 mit und sind sehr glücklich", erklärt Dortmund-Legionär Marcel Sabitzer, der in Baku per Handelfmeter den entscheidenden Treffer erzielte.

ÖFB-Teamchef ist stolz auf seine Mannschaft

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick ist nach dem Erreichen seines ersten Ziels voll des Lobes: "Ich habe den Jungs gesagt, dass ich sehr stolz auf sie bin. Die Quali-Gruppe war eine der schwierigsten. Sich schon am vorletzten Spieltag zu qualifizieren, ist nicht selbstverständlich, vor allem wenn man bedenkt, wie viele Spieler wir nicht zur Verfügung hatten. Das war eine außerordentliche Leistung in den letzten Wochen und Monaten." Unter der Regie des 65-jährigen Deutschen spielte Österreich eine starke Qualifikation und kann auch bei der EM in rund acht Monaten eine gute Rolle spielen. "Wenn unsere Leistungsträger fit sind, dann haben wir sicher genügend Qualität im Kader. Die gleiche Breite, wie England oder Frankreich haben wir aber nicht."

Bierdusche während der Pressekonferenz

Die euphorisierten Spieler machten nach Spielende auch vor Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick nicht halt. Die Pressekonferenz nach dem Sieg über Aserbaidschan wurde am Montagabend wegen einer Bierdusche für den Deutschen vorzeitig abgebrochen. Die Party war erlaubt, betonte Verteidiger Maximilian Wöber nach der fixierten EM-Teilnahme: "Er hat uns heute einen Freischein gegeben. Es ist ihm alles wurscht." Auch die Probleme des Trainers bei der Einreise war nach der Partie nochmal Thema. "Jetzt hat er ja auch einreisen dürfen. Gestern beim Abendessen haben wir das ja noch nicht einmal gewusst. Der Teammanager hat alles versucht, dass er nicht mitkommt", spielte Christoph Baumgartner mit einem breiten Grinsen auf die Visumproblematik beim Teamchef an.

ÖFB-Präsident voll des Lobes

Auch der neue ÖFB-Präsident Klaus Mittendorfer ist sehr angetan über die positive Entwicklung der Nationalmannschaft: "Die Spieler und das Trainerteam haben sich das sehr verdient, sie haben in der Quali eine großartige Leistung geboten. Das Spiel heute war sehr eng, doch der Sieg war verdient. Wir haben in Fußball-Österreich etwas bewegt, das ist ein großartiger Tag. Ich habe von Beginn an gemerkt, dass die Burschen nicht nur große fußballerische Qualität auszeichnet, sondern dass sie auch sehr gern im Nationalteam spielen und Freunde sind. Für den Verband bedeutet die EM-Teilnahme eine zusätzliche wirtschaftliche Kraft und auch eine gewisse Ruhe, damit man sich auch anderen Sachen wir etwa Infrastrukturprojekten widmen kann."

ÖFB-Kicker haben Wunsch für die Auslosung

Auch ein Wunschlos konnten viele ÖFB-Kicker bereits wenige Minuten nach dem Spielende verlautbaren. "Ich wünsche mir Deutschland im Eröffnungsspiel in München", erläuterte Ersatzkapitän Konrad Laimer. Viele seiner Kollegen äußerten in Baku den selben Wunsch. Eröffnet wird die EM 2024 am 14. Juni. Der Fahrplan bis zum Turnier steht bereits im Großen und Ganzen: David Alaba und Co. bestreiten am 16. November in Estland das abschließende Spiel der Qualifikationsphase, fünf Tage später gastiert Deutschland im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Die weiteren Testspielgegner sind von der Auslosung der EM-Gruppenphase abhängig. Diese erfolgt am 2. Dezember in Hamburg. Vor der Auslosung steht fest, wo Österreichs beste Kicker während der Endrunde schlafen werden: Laut SN-Informationen wird der ÖFB im Thüringer 5-Sterne-Hotel Weimarer Land sein Quartier beziehen. Wie lange, wird sich weisen. Das Endspiel findet am 14. Juli in Berlin statt.