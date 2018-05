ÖFB-Legionär Bauer: Leute haben "falsches Bild" von Russland

ÖFB-Teamspieler Moritz Bauer hat vor dem Test gegen den WM-Gastgeber am Mittwoch (20.45 Uhr/live ORF eins) in Innsbruck auf die Qualität der russischen Fußball-Liga hingewiesen. 25 von 28 aktuellen Kaderspielern Russlands verdienen ihr Geld in der Heimat. "Das ist ein sehr ausgeglichenes Team. Es wird nicht einfach, die zu knacken", meinte Bauer am Sonntag im ÖFB-Teamcamp in Schwaz.

SN/APA (Hochmuth)/GEORG HOCHMUTH Bauer war bei Rubin Kasan tätig