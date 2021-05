ÖFB-Mitarbeiter werden kommende Woche geimpft

Angestellte des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) haben kurzfristig Termine für Corona-Impfungen in der kommenden Woche bekommen. Der Verband wurde aufgrund der betrieblichen Tätigkeiten (u.a. Betreuung der Nationalteams, Reisen ins Ausland, insbesondere im Hinblick auf die EURO) in die Kategorie 4 der Unternehmen gemäß Einteilung der WKO gereiht, teilte der ÖFB der APA am Samstag mit.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHA Windtner freut sich über Impftermine für ÖFB-Mitarbeiter