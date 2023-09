ÖFB-Nationalteam: Die andere Seite des Ralf Rangnick

Der ÖFB-Teamchef zeigte sich mit der Leistung im Testspiel gegen die Republik Moldau überhaupt nicht zufrieden und ging nach dem Remis mit einigen Spielern hart ins Gericht.

Dass Ralf Rangnick, der sich normalerweise stets ruhig und besonnen zeigt, auch anders kann, ist bereits aus seiner Zeit bei Red Bull Salzburg bekannt. Solange alles nach den Vorstellungen des Fußballprofessors läuft, ist alles gut. Halten sich aber Mitarbeiter oder Spieler nicht an Abmachungen oder bringen die Leistung nicht, dann kann der Deutsche auch ungemütlich werden. Das bekamen am Donnerstag auch einige ÖFB-Teamspieler zu spüren.

Nach dem mageren 1:1 im Testspiel gegen die Republik Moldau fand der 65-Jährige deutliche Worte. "Wir haben in der ersten Halbzeit überhaupt nicht gut gespielt, vor allem hinten raus im Aufbauspiel nicht. Wir haben viel zu unsauber gespielt, nicht mutig genug, viel zu viel quer und Sicherheitspässe. Alle Dinge, die wir uns für das Spiel vorgenommen haben, haben wir in der ersten Halbzeit wenig bis gar nicht gemacht. Deshalb sah sie so aus, wie sie aussah."

Auch einzelne Spieler bekamen im TV-Studio von ServusTV ihr Fett ab. "Kevin Danso habe ich noch nie so wie heute gesehen. Natürlich hatte er mit Lens einen schlechten Saisonstart, aber wenn ich mir überlege, wie er bei uns oder auch letzte Saison bei Lens gespielt hat, war heute nicht so viel zu sehen", erläuterte Rangnick, der auch die mangelhafte körperliche Verfassung von Debütant David Schnegg kritisierte. Zudem verstand der Taktikfuchs nicht, dass sich Konrad Laimer und Florian Kainz im ersten Durchgang nicht an seine Vorgaben hielten.

Dass Österreich eine Blamage gegen den Außenseiter verhindern konnte, lag an den eingewechselten Führungsspielern David Alaba, Xaver Schlager, Christoph Baumgartner und Marko Arnautovic. Mit diesem Quartett kam mehr Tempo und Zielstrebigkeit in das Spiel. Zu mehr als dem Ausgleich von Michael Gregoritsch reichte es aber dennoch nicht.

Eigentlich hätten sich in Linz Kicker aus der zweiten Reihe für das Schweden-Spiel am Dienstag empfehlen sollen. "Wir haben heute einige Aufschlüsse für die Startformation bekommen, allerdings andere, als ich sie mir vorgestellt habe. Ich hätte gehofft, dass es mir der eine oder andere Spieler noch schwerer macht, was die Aufstellung für Dienstag angeht. Das war leider nicht der Fall."

Trotz des enttäuschenden Auftritts am Donnerstag wird das ÖFB-Team am Montag ohne sportliche Sorgen Richtung Schweden aufbrechen. Österreichs Stammelf hat sich in der EM-Qualifikation bisher von ihrer besten Seite präsentiert und hat die Qualität, um auch in Solna gewinnen zu können.

Hinter den Kulissen haben die ÖFB-Verantwortlichen mit einer angespannten Lage in Schweden zu kämpfen. Laut Terrorexperten ist das Risiko eines Anschlags in dem skandinavischen Land nach Koranverbrennungen und kontroversen Reaktionen der Behörden so hoch wie schon lange nicht mehr. Um die Sicherheit von Alaba und Co. gewährleisten zu können, werden beim Hinflug vier Polizisten an Bord sein. Zudem wird das Teamhotel rund um die Uhr bewacht werden.