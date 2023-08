ÖFB-Nationalteam: Mit Salzburg-Power zur Euro

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick setzt für die heiße Phase der EM-Qualifikation auf vier Salzburger Fußballer. Erstmals mit dabei ist der Kuchler Matthias Seidl, der derzeit bei Rapid für Furore sorgt.

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat Anfang September einen richtungsweisenden Lehrgang vor sich. Können Kapitän David Alaba und Co. am 12. September auch in Schweden punkten, dann ist ihnen in den letzten drei Quali-Spielen das Ticket für die EM 2024 in Deutschland wohl nicht mehr zu nehmen. Bereits am 7. September wartet in Linz das Testspiel gegen die Republik Moldau. "In dieser Partie werden wir einiges probieren, leider sind die Wechselmöglichkeiten auch in Testspielen begrenzt", erklärt ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, der am Dienstag in Wien seinen Kader für die beiden Länderspiele bekannt gab.

Mit Leopold Querfeld und Matthias Seidl von Rapid Wien berief der Deutsche zwei Debütanten ein, dazu kehrte Frankreich-Legionär Muhammed Cham zurück, der zuletzt nicht im Kader war. Im Vergleich zu den Quali-Partien im Juni (1:1 in Belgien und 2:0 daheim gegen Schweden) fehlen diesmal die verletzten Flavius Daniliuc (Salernitana) und Junior Adamu (SC Freiburg). Torhüter Patrick Pentz (Bröndby IF), Manprit Sarkaria (Sturm Graz) und Romano Schmid (Werder Bremen) sind ebenfalls nicht Teil des 25-Mann-Kaders. Ansonsten setzt Rangnick auf bewährte Kräfte um Real-Madrid-Profi David Alaba, den zu Inter Mailand gewechselten Marko Arnautovic sowie den nunmehrigen Dortmunder Marcel Sabitzer.

Eine tragende Rolle in den Planungen von Rangnick spielt ein Salzburg-Quartett. Goalie Alexander Schlager ist die Nummer eins im österreichischen Tor, Konrad Laimer und Nicolas Seiwald sind im Mittelfeld gesetzt. Dazu ist Matthias Seidl, der erst im Sommer von Blau-Weiß Linz zu Rapid Wien gewechselt ist, eine hoffnungsvolle Zukunftsaktie. "Wir haben darauf geachtet, wer in den nationalen und internationalen Spielen auf sich aufmerksam gemacht hat", hielt Rangnick fest - dieser Umstand trifft auf den Kuchler definitiv zu. Er habe sich bei Rapid zu einem Spieler entwickelt, "der Tore schießt, der Tore vorbereitet und der auch immer wieder für Überraschungsmomente gut ist".

Während die Teamkarriere von Red-Bull-Kapitän Andreas Ulmer, der nicht einmal auf Abruf nominiert wurde, wohl schön langsam zu Ende geht, steht ein Salzburg-Talent kurz vor dem Sprung ins Nationalteam. Die starken Leistungen von Innenverteidiger Samson Baidoo sind Rangnick nicht verborgen geblieben. Der 19-jährige Steirer ist für den September-Lehrgang auf Abruf nominiert.

Dass einige Teamkicker derzeit bei ihren Vereinen keine große Rolle spielen, bereitet dem Teamchef keine Sorgen. "Sie werden alle genügend Spielzeit bekommen und haben die Qualität, sich bei ihren Teams durchzusetzen", betont Rangnick. Neben Marko Arnautovic, der bei Inter Mailand derzeit nur zu Kurzeinsätzen kommt, hatten sich auch Konrad Laimer (Bayern) und Christoph Baumgartner (RB Leipzig) den Start bei ihren neuen Clubs sicher anders vorgestellt. Zudem wurde Marcel Sabitzer von der deutschen Presse für seinen ersten Auftritt im Dortmund-Trikot teilweise heftig kritisiert. Rangnick ist aber überzeugt, dass dieses Quartett gegen Schweden an die starken Leistungen unter seiner Führung anschließen wird.