ÖFB-Präsident Milletich: "Christoph Freund hat uns zu Rangnick ermutigt"

Bei seinem Einstand als ÖFB-Präsident versprach Gerhard Milletich, dass er den österreichischen Fußball mit mutigen Entscheidungen in den nächsten Jahren weiterbringen will. Sein Versprechen hat der Burgenländer bei der Teamchef-Entscheidung gehalten.

Gemeinsam mit Sportdirektor Peter Schöttel lotste Milletich den deutschen Toptrainer Ralf Rangnick nach Österreich. "Im Normalfall können wir so einen prominenten Namen nicht engagieren. Aber wir wurden von Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund ermutigt, es doch zu probieren. Nachdem er in Deutschland nicht Teamchef wurde, will er zeigen, dass er mit Österreich bei der EM in seinem Heimatland aufzeigen kann", betont der 66-jährige ÖFB-Boss.

Dass Rangnick trotz seines Engagements in Österreich weiterhin beim englischen Traditionsverein Manchester United als Berater ...