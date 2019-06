ÖFB-Präsident Windtner: "Wir sind wieder auf EM-Kurs"

Mit großer Zufriedenheit hat ÖFB-Präsident Leo Windtner die jüngsten beiden Siege der österreichischen Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation zur Kenntnis genommen. Die Chancen auf eine Teilnahme an der Endrunde seien dadurch gestiegen, sagte der Oberösterreicher am Dienstag nach der Rückkehr aus Skopje. "Wir sind wieder auf EM-Kurs", erklärte Windtner.

SN/APA (EXPA/Angerer)/EXPA/DOMINIK Windtner kalmiert: Jetzt ist wieder alles möglich