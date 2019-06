ÖFB-Spiel gegen Slowenien in EM-Quali mit "Final-Charakter"

Österreichs Fußball-Nationalteam steht schon in der dritten Runde der EM-Qualifikation gehörig unter Zugzwang. Nach den beiden Auftakt-Niederlagen im März benötigt die ÖFB-Auswahl am Freitag (20.45 Uhr/live ORF 1) im Klagenfurter Wörthersee-Stadion gegen Slowenien dringend einen Sieg, um die seriöse Chance auf eine Teilnahme an der EURO 2020 zu wahren.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Teamchef Frando Foda zeigt sich optimistisch