ÖFB-Spieler blickten nach 1:0 über Slowenien Richtung Skopje

Der erste Schritt zum Comeback in der EM-Qualifikation ist den österreichischen Fußball-Teamspielern am Freitag geglückt, der zweite soll am Montag folgen. Unmittelbar nach dem 1:0 in Klagenfurt gegen Slowenien dachten die ÖFB-Internationalen bereits an Skopje, wo es gegen Nordmazedonien um weitere wichtige Punkte auf dem Weg zur EURO 2020 geht.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Marko Arnautovic fordert den nächsten Sieg