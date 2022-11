ÖFB-Spieler sehen Andorra-Test als "Wettkampfeinheit"

Vor dem abschließenden Länderspiel-Highlight des Jahres am Sonntag (20.45 Uhr) in Wien gegen Europameister Italien haben Österreichs Fußball-Nationalspieler am Mittwoch (18.00 Uhr/jeweils live ORF 1) in Malaga noch einen Test gegen Andorra zu absolvieren. Es ist das erste Kräftemessen des ÖFB-Teams mit dem Zwergstaat aus den Pyrenäen, der über keine namhaften Profis verfügt. Für sinnlos halten die Kicker das Duell mit der Nummer 151 der FIFA-Weltrangliste deswegen aber nicht.

SN/APA/EXPA/THOMAS HAUMER/EXPA/THOM Die Sinnfrage stellt sich Christoph Baumgartner nicht