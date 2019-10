ÖFB-Spieler wollen "gute Ausgangslage" in Slowenien nutzen

Österreichs Fußball-Nationalspieler wollen die Chance nutzen, am Sonntag (20.45 Uhr/live ORF 1) in Slowenien einen weiteren großen Schritt in Richtung EM 2020 zu machen. Auf einen Punkt zu spielen, der dem ÖFB-Team in EM-Quali-Gruppe G in weiterer Folge bereits reichen könnte, sei nicht das Ziel, betonte Kapitän Julian Baumgartlinger am Samstag in der Abschlusspressekonferenz in Ljubljana.

SN/APA/ROBERT JAEGER Kapitän Baumgartlinger und Teamchef Foda bei der Pressekonferenz