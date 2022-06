ÖFB-Star Sarah Zadrazil: "Ich will immer eine tragende Rolle spielen"

Die Salzburgerin Sarah Zadrazil ist eine der Vorzeigefußballerinnen in Österreichs Nationalteam. Vor dem Start in die Europameisterschaft spricht sie über die Chancen des ÖFB-Teams, ihre Zukunft nach der aktiven Karriere und warum sie bei einem Interview Tränen vergoss.

Heute in einer Woche starten Österreichs Fußballerinnen im Old-Trafford-Stadion von Manchester gegen Gastgeber England in die Europameisterschaft. Die Salzburger Mittelfeldspielerin Sarah Zadrazil fiebert dem Highlight entgegen.

Sie stehen vor Ihrer zweiten Europameisterschaft. Was wird anders sein als 2017? Sarah Zadrazil: Das ganze Event wird viel größer werden als damals in den Niederlanden. Veranstalter England wird ein Riesending draus machen. Alle Nationen sind stärker geworden, es ist insgesamt ausgeglichener und das Spiel schneller. Es wird spannende Spiele in allen ...