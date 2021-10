ÖFB-Stars stehen gegen die Färöer in der Pflicht

Kapitän David Alaba, Marcel Sabitzer und Youngster Yusuf Demir sollen Österreich zum Pflichtsieg gegen die Färöer führen und damit Teamchef Franco Foda den Job retten.

Eigentlich wollte das österreichische Fußball-Nationalteam bis zum Schluss mit dem Favoriten Dänemark um Platz eins in der WM-Qualifikation kämpfen. Nach sechs Spieltagen ist dieses Vorhaben aber nicht mehr realistisch: Österreich rutschte nach den Niederlagen gegen Israel und Schottland im September auf Platz vier ab und hat auf die noch makellosen Dänen bereits elf Punkte Rückstand. Die Endrunde 2022 in Katar kann man dank des Gruppensiegs in der Nations League aber höchstwahrscheinlich noch über die Play-offs im März erreichen. Das ist ...