ÖFB-Team 2019 mit 6 Siegen, 1 Unentschieden, 3 Niederlagen

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat das Jahr 2019 mit sechs Siegen, einem Remis und drei Niederlagen abgeschlossen. Durch das 0:1 im letzten EM-Quali-Match am Dienstag in Lettland verpasste man es, so wie 2018 sieben Erfolge einzufahren. Der Punkteschnitt in diesem Jahr lag bei 1,9, im Vorjahr schaffte man 2,0, davor waren die ÖFB-Kicker zuletzt 2015 (2,37) besser.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Ein überwiegend gutes Fußballjahr ging für das ÖFB-Team zu Ende