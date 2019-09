ÖFB-Team beginnt gegen Lettland mit Stankovic im Tor

Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda setzt am Freitag (Spielbeginn 20.45 Uhr/live ORF 1) im EM-Qualifikationsspiel in Salzburg gegen Lettland im Tor auf Cican Stankovic. Der Salzburg-Torhüter erhielt den Vorzug gegenüber Alexander Schlager und Pavao Pervan und absolviert in Abwesenheit des vereinslosen Heinz Lindner sein erstes Länderspiel.

SN/APA/ROBERT JAEGER Länderspieldebütant Cican Stankovic