ÖFB-Team bei Nations-League-Auftakt in Bosnien gefordert

Nach sieben Testspielen und fast elf Monaten ohne Bewerbsmatch wird es für die österreichische Fußball-Nationalmannschaft wieder so richtig ernst. Die ÖFB-Auswahl steigt am Dienstag (20.45 Uhr/live ORF eins) mit der Partie in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina in die Nations League ein und nimmt damit einen neuen Bewerb in Angriff, der eine Hintertür zur Teilnahme an der EM 2020 sein könnte.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Foda gibt sich zuversichtlich