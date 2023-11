ÖFB-Team will Belgien noch einmal unter Druck setzen

Obwohl das EURO-Ticket für Deutschland 2024 schon fixiert ist, geht es für das österreichische Fußball-Nationalteam zum Abschluss gegen Estland um mehr als die Ehre.

ÖFB-Kapitän David Alaba will die EM-Qualifikation mit einem Sieg in Estland abschließen.

Mit großer Zuversicht reiste der ÖFB-Tross rund um Teamchef Ralf Rangnick am Mittwoch Richtung Tallinn. Eine bisher starke EM-Qualifikation soll am Donnerstag (18 Uhr/live Servus TV) mit einem Sieg beim krassen Außenseiter Estland abgeschlossen werden. An der Einstellung der Mannschaft werde es nicht scheitern, versprach der 65-Jährige. "Seit ich hier Trainer bin, gab es an der Mentalität der Spieler noch nie etwas zu kritisieren, und das wird auch diesmal so sein." Seine Schützlinge wären gut beraten, mit 100 Prozent zu Werke zu gehen, schließlich dient das Donnerstag-Match als weiteres Schaulaufen für die 23 EURO-Kaderplätze. "Die Spieler wissen auch, dass es ab jetzt für jeden Einzelnen darum geht, sich für die EM eine gute Ausgangsposition zu verschaffen", erklärte Rangnick.

Fokus auf Estland gerichtet

Trotz bereits fixierter Qualifikation und des bevorstehenden Testspielkrachers gegen Deutschland (Dienstag, 21 Uhr) richtet Rangnick den Fokus nur auf das Duell mit Estland. Das erwartet er auch von seinen Kickern. "Wichtig ist, dass wir das Spiel am Donnerstag nicht von Anfang an mit Deutschland im Hinterkopf bestreiten. Jetzt zählt nur Estland." Sorgen, dass sich Kapitän David Alaba und Co. nicht auf das abschließende EM-Quali-Spiel konzentrieren, hat der Deutsche aber nicht. "Die Spieler wissen, dass es noch um den ersten Gruppenplatz geht und darum, bei der EM-Auslosung in Topf zwei zu kommen." Allerdings sind die Chancen auf Endrang eins eher theoretischer Natur - Österreich müsste in Tallinn drei Punkte holen und Belgien dürfte drei Tage später daheim gegen Aserbaidschan nicht siegen. Mit einem Erfolg in Estland würde aber immerhin die Hoffnung auf den zweiten Lostopf weiterleben. Der beste Gruppenzweite schafft es noch in EM-Lostopf zwei und würde damit bei der Endrunde einigen starken Gegnern in der Gruppenphase aus dem Weg gehen.

Knapper Sieg im Hinspiel

Derzeit ist das ÖFB-Team die Nummer eins unter den Gruppenzweiten, die besten Chancen hat aber trotzdem Schottland, das Österreich mit zwei Siegen noch überholen könnte. Allerdings haben die Schotten mit Georgien (auswärts) und Norwegen (daheim) noch zwei schwere Aufgaben zu lösen.

Dass man den Gruppenletzten Estland, der bisher erst einen Zähler holen konnte, nicht im Vorbeigehen besiegt, bekam die Rangnick-Truppe vor rund acht Monaten zu spüren. In Linz konnte man einen 0:1-Rückstand erst in der Schlussphase in einen 2:1-Sieg verwandeln. "Wir wollen gewinnen und dabei möglichst auch richtig gut spielen. Es geht darum, die Gruppe erfolgreich und mit einem Sieg abzuschließen", meinte der Teamchef.

Kleine Sorgen in der Innenverteidigung

Positiv stimmt Rangnick auch die Personalsituation. Alle Schlüsselspieler sind fit, nur in der Innenverteidigung gibt es kleine Verletzungssorgen. Salzburg-Youngster Samson Baidoo musste absagen, Philipp Lienhart und Kevin Danso sind angeschlagen. Der ÖFB-Coach verzichtete dennoch auf eine Nachnominierung. "Wir gehen schon davon aus, dass es zumindest bei einem der beiden gehen wird." Ein Fragezeichen steht auch hinter Florian Grillitsch, der wegen Oberschenkelproblemen seine bisher letzte Partie am 28. Oktober absolvierte. Phillipp Mwene ist schon seit 16. September ohne Matchpraxis, kann gegen Estland aber mitwirken.

Welchen Spielern er vertrauen wird, wollte Rangnick am Mittwoch nicht bekannt geben. Er bestätigte nur, dass Real-Madrid-Star Alaba in der Startelf stehen wird. Offen ist dagegen, wer aus dem zuletzt nicht mit viel Spielpraxis gesegneten Angriffs-Trio Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch und Saša Kalajdžic gegen Estland den Vorzug bekommen wird.