ÖFB-Team bisher noch ohne Sieg gegen Brasilien

Das österreichische Fußball-Nationalteam hat noch nie gegen Brasilien gewonnen. Die Bilanz steht vor dem zehnten Duell am Sonntag (16.00 Uhr/live ORF eins) im Ernst-Happel-Stadion in Wien bei drei Remis und sechs Niederlagen. Das Torverhältnis lautet 5:14. Die drei Unentschieden holte das ÖFB-Team allesamt in Freundschaftsspielen in den 1970er Jahren.

