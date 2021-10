ÖFB-Team: Die Dänen spielen Schicksal

Zukunft von ÖFB-Teamchef Franco Foda hängt am seidenen Faden.

"Danish Dynamite" wurde die dänische Fußball-Nationalmannschaft getauft, als sie 1992 sensationell zum Europameistertitel stürmte. Knapp 30 Jahre später ist er wieder da, dieser besondere Funke. Die Dänen sind als einziges europäisches Team in der WM-Qualifikation noch ohne Punktverlust, ja sogar noch ohne Gegentor, und sie können am Dienstag (20.45 Uhr) mit einem Heimsieg gegen das zuletzt biedere ÖFB-Team ihr Ticket für die Endrunde 2022 in Katar lösen. Es steht außer Frage, dass der erfrischend aufspielende Halbfinalist der EURO 2020 gegen die Österreicher haushoher Favorit ist - und zugleich Schicksal spielt für die Zukunft der ÖFB-Auswahl. Insbesondere die weitere Karriere von Teamchef Franco Foda hängt an einem seidenen Faden. Der glanzlose 2:0-Sieg am Samstag gegen den Fußballzwerg Färöer hat die Diskussion um seine Person nicht beenden können.

Was dem ÖFB-Team fehlt, ist nicht etwa die Qualität, sondern schlicht die Mentalität. Ein Beispiel sollten sich David Alaba und Co. just am nächsten Quali-Gegner Dänemark nehmen, wo das Selbstvertrauen und das Selbstverständnis im Nationalteam tief verwurzelt sind. Das bestätigt auch Salzburgs Außenverteidiger Rasmus Kristensen, der im Laufe der WM-Qualifikation den Sprung in die dänische Auswahl schaffte. "Ein Blick auf die Tabelle sagt in diesem Fall schon sehr viel aus", meinte Kristensen. "Aber wir sind nicht nur deshalb Favorit, wir haben auch ein Heimspiel und eine richtig gute Mannschaft mit viel Qualität." Der dänische Fußball befinde sich in einer sehr guten Ära. Kristensen: "Der Tabellenstand ist sicherlich kein Zufall." Der Bullen-Profi selbst absolvierte im September beim 1:0-Sieg auf den Färöern sein erstes A-Länderspiel. "Für mich war das eine Ehre, es ist ein Traum in Erfüllung gegangen, Teil dieser Mannschaft zu sein."

Eine Mannschaft, die nicht nur sportlich im Höhenflug ist, sondern auch in der Gunst der Fußballfans sehr hoch im Kurs steht. Das hat viel mit Kapitän Simon Kjær zu tun. Er steht sinnbildlich für den Zusammenhalt, der die Dänen in den vergangenen Monaten so stark gemacht hat. Sein schnelles Eingreifen beim Zusammenbruch von Teamkollege Christian Eriksen hat ihn zum gefeierten Helden gemacht. Der 32-Jährige vom AC Milan überzeugt aber auch spielerisch. Erst kürzlich wurde er als einer von nur fünf Verteidigern für den Ballon d'Or nominiert.