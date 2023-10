ÖFB-Team bezieht EM-Quartier wohl in Thüringen

Nach der fixierten Turnierteilnahme will der ÖFB für sein Nationalteam schnellstmöglich das Wunschquartier für die EM kommenden Sommer in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) fixieren. "Wir sind in der Position, dass wir handeln müssen. Wir haben eine Präferenz, das ist kein Geheimnis mehr", sagte ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold über die vom Trainerteam präferierte Option im Weimarer Land bei Erfurt in Thüringen. Diese gelte es nun auch vertraglich zu fixieren.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Bei der EM 2021 war das ÖFB-Team in Seefeld einquartiert

Fünf Tage vor ihrem ersten Turnierspiel müssen die Österreicher in ihrem EM-Quartier im Gastgeberland einziehen. "Wir müssen es aber bis zum Finale blocken - mit entsprechenden Stornobedingungen", erklärte Neuhold. "Wesentlich ist, dass es für das Trainerteam ideal ist", ergänzte ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer, der die Quartierfrage "sehr, sehr zeitnah" geklärt wissen will. Ausschlaggebend seien Ruhe und Qualität des Camps. Mitterdorfer: "Es muss auch leistbar sein - aber wir versuchen, das bestmöglich zu lösen." Die EM-Prämien mit den Spielern sind noch nicht ausgehandelt. Laut Neuhold bestehe mit den Kickern grundsätzlich eine Prämienvereinbarung bis Ende 2024. Großereignisse seien darin aber nicht inkludiert. "Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es immer partnerschaftliche Verhandlungen waren", betonte Neuhold. Es gebe unterschiedliche Modelle - absolute Summen oder prozentuelle Erlös- bzw. Gewinnbeteiligungen. Beide hat der ÖFB bereits zur Anwendung gebracht. Zumal mit einem Fan-Ansturm aus Österreich zu rechnen ist, ist auch die Ticketsituation beim Turnier im Nachbarland ein großes Thema. "Nach der Auslosung am 2. Dezember werden wir so schnell wie möglich einen Prozess starten, unser Kartenkontingent so fair wie möglich zu verteilen", versprach Neuhold. Möglicherweise könnten die begehrten EM-Tickets dann auch bereits als Weihnachtsgeschenk unter dem Christbaum liegen. "Wir wollen einen Modus finden, in dem wir interne Zielgruppen bevorzugt bedienen, der Löwenanteil der Tickets aber der breiten Fußball-Öffentlichkeit in Österreich zur Verfügung steht", sagte Neuhold. Wie bei vergangenen Turnieren wird es "Follow your team"-Tickets für den Fanblock geben. Aktuell läuft die erste Verkaufsphase der UEFA. Dort sind Buchungen allerdings nur für neutrale Sektoren und bis zur Auslosung unbekannte Spielpaarungen möglich.