Die jüngsten Erfolge der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft finden auch in der FIFA-Weltrangliste ihren Niederschlag. Im neuesten, am Donnerstag veröffentlichten Ranking verbesserte sich das ÖFB-Team um vier Ränge auf Platz 25. An der Spitze liegt weiterhin Weltmeister Argentinien vor Frankreich, Brasilien, England und Österreichs EM-Quali-Gegner Belgien.

BILD: SN/APA/ROBERT JÄGER/ROBERT J?GER ÖFB-Team darf sich über Verbesserung in FIFA-Weltrangliste freuen