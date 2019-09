Das Rennen um die EM-Tickets ist knapper denn je. Teamchef Franco Foda sieht die Trümpfe aber bei den Österreichern.

Bei Tabellenführer Polen fliegen die Fetzen, Außenseiter Slowenien wird zum Seriensieger, das Überraschungsteam Israel stolpert, Fußballzwerg Nordmazedonien sammelt eifrig Punkte. Und mittendrin gefallen sich die Österreicher in der Rolle des Geduldigen, der am Ende den Jackpot einstreifen will.

...