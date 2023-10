ÖFB-Team: Gewinner und Verlierer der EM-Qualifikation

Ralf Rangnick stärkte so manchen ÖFB-Kicker, agierte bei anderen Spielern aber beinhart.

Bei der erfolgreichen EM-Qualifikation, die im November in Estland endet, konnte sich ein Duo aus Salzburg ins Rampenlicht spielen. Es gab aber auch zwei Verlierer, die bei der Euro wohl nur Zuschauer sein werden.



Alexander Schlager: Die vergangenen Monate verliefen ganz nach Wunsch für Alexander Schlager. Der Salzburger etablierte sich bei Red Bull Salzburg als Nummer eins und ist seit Sommer auch im Nationalteam wieder gesetzt. Bleibt der 27-Jährige verletzungsfrei und kann seine sehr gute Form halten, dann wird er bei der Europameisterschaft 2024 in Deutschland das ÖFB-Tor hüten. Neben seinen starken Reflexen auf der Linie überzeugt Schlager vor allem mit seiner ruhigen Ausstrahlung und seinen fußballerischen Fähigkeiten.



Nicolas Seiwald: Der Dauerläufer im ÖFB-Team. Als einziger Kicker absolvierte Nicolas Seiwald jedes EM-Quali-Spiel über 90 Minuten. Der Kuchler agierte in den wichtigen Duellen gegen Schweden im Mittelfeld überragend und konnte zuletzt auch in ungewohnter Rolle als Rechtsverteidiger überzeugen. Während es bei seinem neuen Club RB Leipzig noch nicht optimal läuft, ist der 22-Jährige aus dem ÖFB-Team nicht mehr wegzudenken und wird auch bei der EM zum Stammpersonal zählen.



Daniel Bachmann: Der Watford-Legionär stand bei der EM 2021 im ÖFB-Tor und machte seine Sache sehr ordentlich. Dass es für den Goalie unter Rangnick, der auf Tormänner mit guten fußballerischen Fähigkeiten setzt, schwer werden würde, war von Beginn an klar. Nach seinem Patzer im Test gegen Moldawien ist er in der Hierarchie weiter abgerutscht und hat nur noch Außenseiterchancen auf ein EM-Ticket.



Aleksandar Dragovic: Absolut kein Thema für das Turnier im kommenden Sommer ist Aleksandar Dragovic, der viele Jahre in Österreichs Defensive gesetzt war. Der Innenverteidiger bestritt im März 2022 gegen Schottland sein 100. und bisher letztes Länderspiel. Zu Beginn war es etwas überraschend, dass Rangnick überhaupt nicht auf den Routinier setzt, mittlerweile muss man gestehen, dass David Alaba, Philipp Lienhart und Kevin Danso besser sind. Der Kicker vom serbischen Meister Roter Stern Belgrad ist zwar offiziell noch nicht aus dem österreichischen Nationalteam zurückgetreten, es ist aber ausgeschlossen, dass er noch auf den EM-Zug aufspringen wird.