ÖFB-Team hofft in Dänemark auf Erfolg und neue Erkenntnisse

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft wechselt vor der entscheidenden Phase in der Nations League und dem Beginn der EM-Qualifikation ein letztes Mal in den Testmodus. Im Freundschaftsspiel am Dienstag (20.45 Uhr/live ORF eins) in Herning gegen Dänemark will Teamchef Franco Foda noch einmal Erkenntnisse für die kommenden Monate gewinnen, aber auch ein positives Resultat einfahren.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Foda erhofft sich neue Erkenntnisse