ÖFB-Team: Im Fußballfest nicht Außenseiter

Von wegen lästiger Pflichtaufgabe: Österreichs Elitekicker zeigten im letzten EM-Qualifikationsspiel gegen den Gruppenletzten, dass sie auch zum Ende des Spieljahres noch immer die Arbeit mit viel Energie und solide absolvieren. Es war beeindruckend, wie die Truppe von Teamchef Ralf Rangnick durch die Qualifikation eilte. Jetzt steht noch ein Feiertag für alle Fußballfans auf dem Programm. Am Dienstag gastiert Deutschland in Wien. Dieses Duell lässt in jeder Konstellation die Fußball-Herzen schneller schlagen. Erstmals in der Neuzeit des Fußballs geht eine ÖFB-Auswahl nicht als Außenseiter in das Spiel gegen den viermaligen Weltmeister. Unter dem deutschen Teamchef Rangnick brach in Österreich eine Euphorie aus, während die Deutschen ihren Bundestrainer entließen und sich in Testspielen nicht nur einmal blamierten. Das ÖFB-Team steht mit den großen Deutschen auf einer Stufe. Das werden David Alaba und Co. auch beweisen.