ÖFB-Team in Brüssel ohne Laimer, Danso und Grillitsch

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft muss im EM-Qualifikationsspiel am Samstag in Brüssel auf Konrad Laimer, Kevin Danso und Florian Grillitsch verzichten. Das vermeldete der ÖFB am Freitag. Laimer steht wegen einer Sprunggelenkverletzung nicht zur Verfügung, Danso musste wegen einer Adduktorenverletzung passen. Beide flogen allerdings mit in die belgische Hauptstadt und könnten für das Dienstag-Match in Wien gegen Schweden ein Thema sein.

BILD: SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER/EXP Laimer fällt für Belgien-Match aus

Grillitsch indes verließ das Teamcamp aus privaten Gründen noch vor dem verspäteten Abflug aus Linz. Ob er sich am Sonntag wieder dem Nationalteam anschließen wird, ist noch offen, hieß es vom ÖFB. Der nach einer Knie-Operation genesene Marcel Sabitzer wird bereits gegen Belgien im Kader stehen. Fix ist laut ÖFB auch, dass Alexander Schlager in Brüssel Österreichs Einsergoalie ist.