ÖFB-Team in Nations League gegen Nordirland unter Zugzwang

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft befindet sich schon im zweiten Nations-League-Spiel unter Zugzwang. In der Partie am Freitag (20.45 Uhr/live ORF eins) im Wiener Happel-Stadion gegen Nordirland müssen nach der Auftakt-Niederlage vor einem Monat in Bosnien-Herzegowina ziemlich sicher drei Punkte eingefahren werden, um die realistische Chance auf den Gruppensieg zu wahren.

SN/GEPA pictures Vorbereitung auf das Nordirland-Spiel: Das ÖFB-Nationalteam beim Trainingslager in Bad Waltersdorf.