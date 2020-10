Reinhold Ranftl steht im Nations-League-Spiel der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in Belfast gegen Nordirland in der ÖFB-Startformation. Wie erwartet beginnen auch David Alaba und Xaver Schlager, die am Mittwoch beim 2:1 gegen Griechenland noch geschont wurden. An vorderster Front stürmt Michael Gregoritsch.

SN/GEPA pictures Reinhold Ranftl (l.) und Christoph Baumgartner.