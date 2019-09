ÖFB-Team in Polen mit Posch statt angeschlagenem Hinteregger

Österreichs Fußball-Nationalteam startet am Montagabend (20.45 Uhr) mit Stefan Posch statt Martin Hinteregger in der Innenverteidigung ins EM-Qualifikationsspiel in Warschau gegen Polen. Frankfurt-Legionär Hinteregger, der seit März 2018 kein Länderspiel versäumt hat, laboriert laut ÖFB-Angaben an muskulären Problemen in der rechten Wade.

SN/APA/ROBERT JAEGER Foda kündigte einen offensiven Auftritt an