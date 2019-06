ÖFB-Team in Skopje mit Hinteregger und Ilsanker

Stefan Ilsanker steht im EM-Qualifikationsspiel in Skopje gegen Nordmazedonien in der Startformation der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft. Der Leipzig-Legionär ersetzt den verletzten David Alaba. Ansonsten nahm ÖFB-Teamchef Franco Foda im Vergleich zum Heim-1:0 am Freitag gegen Slowenien keine Personalrochaden vor.

SN/APA (EXPA/JOHANN GRODER) Ilsanker ersetzt den verletzten Alaba