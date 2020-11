Martin Hinteregger und Valentino Lazaro spielten gemeinsam für Red Bull Salzburg. Im österreichischen Nationalteam kommt den beiden am Mittwoch im Länderspiel gegen Luxemburg eine besondere Bedeutung zu.

Auch wenn Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda im Test gegen Luxemburg auf viele Stammspieler verzichtet oder verzichten muss, so ist die Elf immer noch sehr gut besetzt. Mit Martin Hinteregger und Valentino Lazaro stehen sogar zwei Legionäre in der Startelf, die in der deutschen Bundesliga zuletzt für mächtig Aufsehen sorgten. Eintracht Frankfurt gelang auch wegen der starken Leistungen von Hinteregger ein ausgezeichneter Saisonstart - mit nur einer Niederlage aus sieben Ligaspielen. Und Gladbach-Neuzugang Lazaro kam nach seinem Traumtor am vergangenen Sonntag ...