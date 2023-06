ÖFB-Team kann gegen Schweden großen Schritt Richtung EM machen

Mit einem Heimsieg gegen Schweden könnte die österreichische Nationalmannschaft die Tür zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland schon sehr weit aufstoßen.

Drei Tage nach dem Unentschieden beim Gruppenfavoriten Belgien steht für das österreichische Fußball-Nationalteam am Dienstag (20.45 Uhr) in Wien das nächste richtungsweisende Spiel auf dem Programm. Die Elf von Trainer Ralf Rangnick trifft in der EM-Qualifikation auf Schweden, das neben Belgien der größte Konkurrent um eines der beiden EM-Tickets ist.

Positive Bilanz gegen Schweden

Das ÖFB-Team könnte im Ernst-Happel-Stadion einen großen Schritt Richtung Endrunde 2024 in Deutschland machen. Gewinnen Kapitän David Alaba und Co. gegen die Nordländer, dann ist die vierte EM-Teilnahme zum Greifen nahe. Ein Blick auf die Statistik nährt die Hoffnungen auf das sechste ungeschlagene Spiel in Serie: Österreich hat gegen Schweden zu Hause noch kein Pflichtspiel verloren und weist gegen die Skandinavier insgesamt eine positive Bilanz auf. Doch nicht nur die Zahlen lassen hoffen, sondern auch die zuletzt starken Leistungen. Den Pflichtsiegen gegen Aserbaidschan und Estland ließ das Nationalteam am Samstag ein 1:1 gegen Belgien folgen, immerhin die Nummer vier der Weltrangliste.

Marcel Sabitzer in der Startelf?

Teamchef Rangnick ist aber auch bewusst, dass es gegen Schweden eine andere Spielweise, als am Samstag brauchen wird. "Die Leistung in Belgien war sehr gut. Wir werden aber mit dem Ball sicher besser agieren müssen. Da haben sich die Spieler nicht immer an den Plan gehalten." Vor allem in der Offensive werden gegen einen robusten Gegner mehr Lösungen von Nöten sein. Für die könnte Marcel Sabitzer sorgen: Der England-Legionär zeigte nach seiner Einwechslung in Belgien groß auf und avancierte sogar fast zum Matchwinner. "Er ist, wie Kevin Danso, voll einsatzfähig und natürlich für die Startelf ein Thema", sagt Rangnick. Nicht zur Verfügung steht dagegen Neo-Bayern-Kicker Konrad Laimer, der verletzungsbedingt auch gegen Schweden nicht im Kader stehen wird.

ÖFB-Kicker treten selbstbewusst auf

Dass die Teamspieler mit den starken Leistungen in den vergangenen Monaten viel Selbstvertrauen getankt haben, ist immer deutlicher spürbar. "Unsere Leistungen zuletzt, auch schon bei der EURO, waren sehr ansprechend. Je öfter wir gegen Topgegner super mitspielen, desto mehr kommt dieses Selbstverständnis. Deshalb ist es wichtig, dass wir in der Nations League in der ersten Liga sind, dadurch spielst du gegen die guten Gegner und bekommst das Selbstverständnis", betont Xaver Schlager. Ähnlich selbstbewusst tritt Christoph Baumgartner auf: "Wir müssen uns vor keinem Gegner verstecken. Klar werden wir wieder mal Spiele verlieren. Aber wenn wir mutig sind und unsere Qualität auf den Platz bringen, bin ich überzeugt, dass wir jeder Mannschaft auf der Welt wehtun können."

Ernst-Happel-Stadion wohl ausverkauft

Verlassen können sich Rangnick und seine Mannschaft auch auf ihre Fans. Am Montag waren 42.000 Karten verkauft, es ist davon auszugehen, dass das Happel-Stadion mit 45.000 Zuschauern ausverkauft sein wird. "Wir müssen von Beginn an schaffen, dass der Funke auf das Publikum überspringt und eine tolle Atmosphäre herrscht", will der Teamchef mit seiner offensiven Spielweise die heimischen Anhänger weiter begeistern. Dass seine Kicker nach einer langen Saison ausgelaugt sind und sein laufintensives Spiel nicht mehr durchziehen können, befürchtet er nicht. "Wir haben nach der Belgien-Partie sehr gut regeneriert und werden alles dafür tun, dass die Spieler am Dienstag fit sind." Während Österreich am Samstag über die gesamte Spielzeit vollen Einsatz bringen musste, konnte sich Schweden in Ruhe auf das dritte Gruppenspiel vorbereiten. Die Elf von Nationaltrainer Janne Andersson bestritt am Donnerstag zwar ein Testspiel gegen Neuseeland, beim 4:1-Sieg kamen standen aber viele Reservisten auf dem Feld.