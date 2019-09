ÖFB-Team mit guten Bilanzen gegen Lettland und in Salzburg

Das österreichische Fußball-Nationalteam geht am Freitag (20.45 Uhr/live ORF 1) in Salzburg als klarer Favorit in das EM-Qualifikationsduell mit Lettland. Von den sieben bisherigen Aufeinandertreffen mit den Balten haben die Österreicher fünf gewonnen. Dazu gab es ein Remis und eine Niederlage - im August 1995 unter Teamchef Herbert Prohaska in der EM-Quali in Riga mit 2:3.

SN/APA/ROBERT JAEGER Österreich trifft am Freitag in Salzburg auf Lettland