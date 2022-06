ÖFB-Team mit Licht und Schatten

Die Bilanz des neuen Teamchefs Ralf Rangnick fällt nach seinem ersten Lehrgang gespalten aus: David Alaba und Co. sind zwar auf einem guten Weg, es gibt aber Problemzonen.

Nach starken Leistungen in den ersten drei Spielen verabschiedete sich eine kraftlose österreichische Fußball-Nationalmannschaft am Montag mit einer 0:2-Niederlage in Dänemark in die Sommerpause. In den Partien war aber des Öfteren deutlich zu sehen, welches Potenzial im Team steckt. Entwickelt sich Österreich unter Rangnick weiter in die richtige Richtung, dann steht eine rosige Zukunft bevor. Doch der neue Teamchef sah in den vier Spielen nicht nur Lichtblicke, sondern muss in den kommenden Monaten auch einige Baustellen beiseiteschaffen.Starke TorhüterDie ungeklärte Tormannfrage ...