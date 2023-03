ÖFB-Team mit lockerem Trainingsauftakt ohne Alaba

Das österreichische Fußball-Nationalteam hat am Dienstag in Windischgarsten sein erstes Training in diesem Jahr absolviert. Die kurze Einheit auf dem Trainingsplatz des Hotel Dilly verfolgten rund 500 Schaulustige. Fast die halbe Mannschaft war nur zum Schreiben von Autogrammen erschienen, die Arbeit auf dem Platz dauerte keine 45 Minuten. Am längsten werkte Kapitän David Alaba - allerdings nur individuell.

Der Real-Madrid-Profi dürfte am Freitag (20.45 Uhr/live ServusTV) zum Auftakt der EM-Qualifikation in Linz gegen Aserbaidschan nicht zum Einsatz kommen. Teamchef Ralf Rangnick hatte bereits in der Vorwoche angedeutet, wegen Alabas Muskelverletzung an der Oberschenkelrückseite nichts riskieren zu wollen. Der 30-Jährige wird aber definitiv die gesamte Woche im Teamcamp bleiben, bestätigte ein ÖFB-Sprecher der APA - Austria Presse Agentur.

Beim gemeinsamen Abend nach der Teamzusammenkunft am Montag hatte auch der am Fuß verletzte Marko Arnautovic in Windischgarsten vorbeigeschaut. Für den Bologna-Stürmer sind Einsätze gegen Aserbaidschan und am Montag (20.45 Uhr/live ORF 1) gegen Estland aber unmöglich, er ist daher bereits wieder abgereist. Inklusive Alaba, der seit einem Monat kein Mannschaftstraining absolviert hat, hat Rangnick vorerst 24 Mann zur Verfügung.

Am Mittwochvormittag steht ein weiteres Training in Windischgarsten auf dem Programm, ehe es für den ÖFB-Tross am Donnerstag zum Kennenlernen der neuen Raiffeisen Arena nach Linz weitergeht. Die Startformation für den Jahresauftakt dürfte aufgrund mehrerer Ausfälle - neben Arnautovic und Sasa Kalajdzic fehlen auch Xaver Schlager, Philipp Lienhart oder Goalie Alexander Schlager - bereits weitgehend stehen.

Das Tor dürfte der gebürtige Linzer Heinz Lindner hüten, der sich beim Trainingsauftakt auch mit Oberösterreichs Sportlandesrat Markus Achleitner austauschte. Davor scheinen ohne Alaba in der Viererkette Stefan Posch, Kevin Danso, Gernot Trauner und Maximilian Wöber gesetzt. Im Mittelfeld sollten der Papierform nach Christoph Baumgartner, Konrad Laimer, Nicolas Seiwald und Marcel Sabitzer agieren. Im Sturm hat Karim Onisiwo neben Michael Gregoritsch die besten Karten.

Die Kapitänsschleife wird anstelle der verhinderten Alaba und Arnautovic aller Voraussicht nach Sabitzer tragen. Der Manchester-United-Profi war in Windischgarsten mit Freizeit- statt Fußballschuhen als einer der ersten ÖFB-Kicker bei den Autogrammjägern. Auch Rangnick stand den Fans nach der kurzen Einheit zur Verfügung. Die intensive Vorbereitung auf den Jahresauftakt startet am Mittwoch.