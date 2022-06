ÖFB-Team: Mit Ralf Rangnick kamen Mut und Elan zurück

Ralf Rangnick musste in seinem zweiten Spiel als Teamchef der Fußball-Nationalmannschaft die erste Niederlage einstecken, aber die positiven Erkenntnisse überwogen bei Weitem.

Zwei Partien in der Nations League hat das österreichische Nationalteam unter dem neuen ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick absolviert. Nach dem 3:0 in Kroatien unterlagen David Alaba und Co. am Montag in Wien Dänemark überaus unglücklich mit 1:2. Zu mitternächtlicher Stunde, das Spiel wurde wegen eines Stromausfalls statt um 20.45 Uhr erst um 22.15 angepfiffen, stapften Rangnick wie auch seine Auswahlkicker doch etwas enttäuscht in die Kabine im Prater.

Die Enttäuschung war verständlich, denn die ÖFB-Auswahl zeigte ...