ÖFB-Team ohne Ilsanker, Schöpf, Kara und Demir nach Wales

Franco Foda verzichtet in seinem Kader für das Halbfinale des WM-Play-offs am Donnerstag in einer Woche (24. März, 20.45 Uhr/live ORF 1) in Cardiff gegen Wales auf einige arrivierte Kräfte. Neben Stefan Ilsanker und Alessandro Schöpf stehen etwa auch die Angreifer Ercan Kara und Karim Onisiwo nicht im 24-köpfigen Aufgebot, das Österreichs Fußball-Teamchef am Dienstag bekanntgegeben hat. Die Youngsters Yusuf Demir und Junior Adamu finden sich ebenfalls nur auf der Abrufliste.

SN/APA/AFP/BOGDAN TUDOR Gregoritsch kehrt ins ÖFB-Team zurück