ÖFB-Team startet in Kopenhagen mit Debütant Grüll

Österreichs Fußball-Nationalteam geht am Dienstagabend (20.45 Uhr/live ORF 1) überraschend mit Marco Grüll in der Startformation ins WM-Qualifikationsspiel gegen Favorit Dänemark. Der 23-jährige Rapid-Flügelspieler bestreitet in Kopenhagen sein erstes A-Länderspiel. Dazu rückte gegenüber dem 2:0 am Samstag auf den Färöern mit Stefan Posch ein Innenverteidiger neu ins Team. Die Offensivakteure Karim Onisiwo und Florian Kainz sitzen dafür vorerst auf der Ersatzbank.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER/HERBERT P Grüll (2.v.r.) bestreitet in Kopenhagen sein erstes Länderspiel