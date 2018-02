ÖFB-Team testet im Herbst gegen Schweden und Dänemark

Zwei skandinavische Testgegner hat Österreichs Fußballnationalmannschaft im Herbst. Das Team von Franco Foda trifft daheim auf Schweden und auswärts auf Dänemark.

Die neue Nations League mit Matches gegen Bosnien-Herzegowina und die Slowakei läßt noch zwei Termine frei. Für diese hat der ÖFB nun freundschaftliche Länderspiele gegen die Teams aus Schweden und Dänemark fixiert, beides WM-Teilnehmer im Sommer in Russland.



Am Donnerstag, 6. September kommt es auf heimischem Boden zum Aufeinandertreffen mit Schweden. Am Dienstag, 16. Oktober gastiert die Auswahl von Teamchef Franco Foda in Dänemark. Beginnzeit ist jeweils um 20.45 Uhr.



"Es ist uns wieder gelungen, zwei WM-Teilnehmer als Test-Gegner zu gewinnen. Unser Ziel ist es immer, uns mit den Besten zu messen. Wir freuen uns auf diese interessanten Begegnungen", sagt Teamchef Franco Foda.

Das Wiedersehen mit den Schweden weckt Erinnerungen an die größte Sternstunde der jüngeren Vergangenheit. Fast auf den Tag genau drei Jahre vor dem nunmehrigen Spiel, am 8. September 2015, fixierte Österreich mit einem 4:1-Triumph in Stockholm die Teilnahme an der EURO 2016. Das letzte Spiel gegen Dänemark liegt schon länger zurück. Im März 2010 blieb die ÖFB-Auswahl in einem Testspiel in Wien durch Tore von Fränky Schiemer und Roman Wallner mit 2:1 siegreich. Aus der Besetzung des damaligen Teamchefs Dietmar Constantini sind aktuell nur noch Aleksandar Dragovic, Sebastian Prödl, Marc Janko und Julian Baumgartlinger dabei.

(SN)