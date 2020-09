ÖFB-Team trainiert in Klagenfurt erstmals mit vollem Kader

Das österreichische Fußball-Nationalteam hat am Dienstag erstmals vor dem ersten Länderspiel des Jahres am Freitag (20.45 Uhr/live ORF 1) in Norwegen mit seinem vollen Kader trainiert. Auch Frankreich-Legionär Adrian Grbic stand am Abend in Klagenfurt auf dem Platz. Der 24-Jährige hatte am Vortag beim ersten Training noch pausieren müssen, weil sein Coronavirus-Test noch nicht ausgewertet war.

SN/APA (EXPA/Groder)/EXPA/JOHANN GR Erstes Training in Vollbesetzung